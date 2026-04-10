В Татарстане дважды за ночь объявляли ракетную опасность, звучали сирены

В Татарстане дважды за ночь объявляли ракетную опасность, включились сирены воздушной тревоги. Первый сигнал прозвучал в Казани около десяти часов вечера, затем сирены снова активировали в ночное время. О звуках предупреждения также сообщали жители Набережных Челнов и Нижнекамска.