В Татарстане дважды за ночь объявляли ракетную опасность, звучали сирены

В Татарстане дважды за ночь объявляли ракетную опасность, включились сирены воздушной тревоги. Первый сигнал прозвучал в Казани около десяти часов вечера, затем сирены снова активировали в ночное время. О звуках предупреждения также сообщали жители Набережных Челнов и Нижнекамска.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил введение в Татарстане режима «Ракетная опасность» и призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что ситуация находится под полным контролем. В 5:32 режим ракетной опасности был официально отменен.
