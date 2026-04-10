Последствия атаки БПЛА в Уфе: в поврежденном доме начали устанавливать новые окна

В Уфе в пострадавшем из-за БПЛА жилом доме начали устанавливать окна.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 9 апреля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев встретился с жителями, чье имущество пострадало от атаки беспилотника. Встреча, как сообщает пресс-служба мэрии, прошла в центре образования № 35.

Удар пришелся по многоквартирному дому № 54 на улице Мажита Гафури. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили и имущество в соседних домах. Обследование зафиксировало разрушения плиты перекрытия одного из этажей, фасада, окон и лоджий.

Коммунальные службы и управляющие компании уже убрали квартиры и временно укупорили инженерные сети. Комиссия по оценке ущерба продолжает работу. На встрече жители задали вопросы мэру, а также представителям следственного комитета, прокуратуры и МЧС.

Мавлиев рассказал, что в части квартир началась установка окон для восстановления теплого контура. Кроме того, прорабатывается открытие единого пункта приема граждан следственными органами рядом с местом происшествия.

По всем обращениям работает горячая линия: +7 (347) 229−04−00.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше