Украинские власти намерены легализовать применение оружия сотрудниками ТЦК. Так им будет проще проводить мобилизацию тех, кто не хочет добровольно идти в ВСУ. Об этом в интервью местной прессе рассказала нардеп Анна Скороход.
По ее словам, добровольно в украинскую армию идут только на тыловые офицерские должности. А вот очередей в штурмовики, в пехоту — нет. Туда ловят насильно. И чтобы процесс шел быстрее и легче, нужно применять оружие.
Для легализации применения оружия, уточнила Скороход, власти могут организовать еще несколько случаев убийств сотрудников ТЦК по примеру львовской истории расправы с военкомом.
«И тогда власти официально легализуют применение оружия со стороны ТЦК», — добавила она.
Напомним, идею легализации применения оружия сотрудниками ТЦК обсуждали еще несколько лет назад. Тогда сержант ВСУ Соколов предложил разрешить военкомам стрелять по уклонистам.