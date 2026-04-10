Эксперт оценил шансы на продление перемирия с Киевом после Пасхи

Россия не продлит период действия режима прекращения огня после завершения пасхального перемирия. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru напомнил, что пасхальные перемирия — традиция, уходящая корнями еще в Первую мировую войну. Он обратил внимание, что российский президент, как христианин, установил режим прекращения огня на праздник мира и света.

«Что касается окончания ударов в дальнейшем, мы понимаем, что с киевским режимом договариваться нельзя. Сколько бы миротворческих идей мы ни предлагали ранее, Украиной они все были отвергнуты либо сорваны», — объяснил Матвийчук.

Эксперт добавил, что договоренности с представителями киевского режима не имеют смысла, так как Украина действует по указке зарубежных кураторов. По словам Матвийчука, западные «хозяева» Киева не заинтересованы в установлении мира на украинской земле.

Напомним, российский президент Владимир Путин установил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский решение о введении режима прекращения огня поддержал.