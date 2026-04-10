Директора Спортшколы № 1 Симферополя внесли в базу «Миротворца»

Персональные данные Ягьяева были опубликованы на «Миротворце» в четверг. Националисты обвиняют директора крымского учреждения в «измене родине», «распространении российской пропаганды среди несовершеннолетних», «публичной поддержке российской агрессии против Украины» и других «преступлениях».
База «Миротворца» пополняется ежедневно. Так, помимо Ягьяева, 9 апреля на сайте появились личные данные многих российских граждан из различных регионов страны. В их числе начинающий актер 13-летний Александр Полунин из Москвы. Поводом для включения в «Миротворец» стало его участие в фильме «Малыш», посвященном событиям специальной военной операции.
Сайт «Миротворец» создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет «угрозу для национальной безопасности Украины». В базу «Миротворца» ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов.