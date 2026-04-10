Директора Спортшколы № 1 Симферополя внесли в базу «Миротворца»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Директор Спортивной школы № 1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамет Ягьяев внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Источник: Соцсети

Персональные данные Ягьяева были опубликованы на «Миротворце» в четверг. Националисты обвиняют директора крымского учреждения в «измене родине», «распространении российской пропаганды среди несовершеннолетних», «публичной поддержке российской агрессии против Украины» и других «преступлениях».

База «Миротворца» пополняется ежедневно. Так, помимо Ягьяева, 9 апреля на сайте появились личные данные многих российских граждан из различных регионов страны. В их числе начинающий актер 13-летний Александр Полунин из Москвы. Поводом для включения в «Миротворец» стало его участие в фильме «Малыш», посвященном событиям специальной военной операции.

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет «угрозу для национальной безопасности Украины». В базу «Миротворца» ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше