Директора Спортшколы № 1 Симферополя внесли в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет «угрозу для национальной безопасности Украины». В базу «Миротворца» ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.