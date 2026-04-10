В Татарстане объяснили ситуацию с ночным оповещением о ракетной опасности

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова дала разъяснения в связи с обращениями жителей республики о работе систем оповещения ночью 10 апреля.

Источник: "Российская газета"

Она пояснила, что в регионе действует комплексная система оповещения при возникновении ракетной опасности. Татарстанцы одновременно получают сигналы через смс-рассылку, телевидение, звуки сирены, громкоговорители, домофоны. Рустам Минниханов призывает жителей отнестись с пониманием к этой мере, несмотря на временные неудобства.

«Руководство республики совместно с подразделениями обороны принимает все необходимые меры для защиты республики. В тоже время, оповещение является важной частью в защите жизни и здоровья наших жителей», — подчеркнула Лилия Галимова.

Напомним, впервые с начала СВО режим «Ракетная опасность» в Татарстане ввели 27 марта 2026 года. В школах Казани приостановили занятия — детей вывели в укрытие. В аэропортах столицы Татарстана и Нижнекамска ввели ограничение на взлет и прием самолетов.

