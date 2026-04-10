Главное из брифинга Минобороны 4 — 10 апреля 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 4 по 10 апреля ВС РФ нанесли пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- военные аэродромы;
- склады боеприпасов;
- места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА и безэкипажных катеров;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Миропольское в Сумской области;
- Диброва в ДНР.
«Север» наступает в Сумской и Харьковской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала 18 бригад и два пограничных отряда ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1280 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 82 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 64 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 11 бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1310 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 129 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 13 складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 13 бригадам ВСУ.
В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1045 бойцов, 21 боевую бронированную машину, 110 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» перешел на новые позиции
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 16 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 2020 человек. Также украинская сторона лишилась двух танков, 23 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и четырех артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 23 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВМФ
В течение недели ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены четыре боевые машины РСЗО «Град» и зенитный ракетный комплекс Raven.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 54 управляемые авиационные бомбы;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»;
- шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- 2411 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности “Нептун-М”», — сообщает Минобороны РФ.