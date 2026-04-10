Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев, однако ее подавили.
«Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», — сказал Корнилов деловой газете ВЗГЛЯД.
Как полагает политолог, мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Кроме того, он добавил, что причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации.
По словам Корнилова, произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Эксперт уточнил, что регулярно появляются сообщения о скотском отношении руководства к бойцам на разных участках фронта, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат.
«ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», — добавил политолог.