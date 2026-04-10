В Госдуме раскрыли, как РФ ответит на срыв пасхального перемирия

«Президент [России Владимир Путин] сказал: “Объявляем пасхальное перемирие, но войска должны быть наготове по предотвращению любых провокаций со стороны ВСУ”», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Депутат допустил, что Украина может нарушить условия режима прекращения огня, но выразил уверенность, что в этом случае ВСУ получат соразмерный ответ.
Напомним, пасхальное перемирие объявил российский президент Владимир Путин. Режим тишины в зоне СВО будет действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на введение режима прекращения огня, пообещав, что Украина будет действовать соответствующе.