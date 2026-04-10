Жителям Татарстана разъяснили порядок действий при звуках сирены

ГУ МЧС РФ по РТ подчеркнуло, что сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» предназначен для привлечения внимания населения к важной информации.

Источник: ИА "Татар-информ"

Данный сигнал может быть подан с помощью сирены, уличных громкоговорителей, эфира теле- и радиоканалов, а также прерывистых звуковых сигналов других технических средств, включая транспорт.

При звуке сирены необходимо дождаться информации о причинах оповещения через громкоговорители или включить телевизор/радио для прослушивания экстренного сообщения. В нем будет предоставлена информация о текущей ситуации, мерах предосторожности и дальнейших действиях.

Кроме того, советуют проверить наличие экстренных уведомлений от РСЧС на смартфоне, а также уведомлений от МЧС.

Важно следовать полученным инструкциям и довести информацию до родных, соседей и знакомых.

