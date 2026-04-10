Эксперт оценил, сколько ракет «Нептун» может быть в арсенале ВСУ

Эксперт уточнил, что украинские ракеты «Нептун» и одноименный ракетный комплекс разработаны киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35.
«Я не думаю, что их большое количество. Я думаю, что это, скажем так, не беспилотники, которых у них действительно сейчас много. Потому что их производят в основном в Европе и производят сотнями», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Василий Дандыкин выразил уверенность, что Украина имеет небольшой запас ракет «Нептун», так как применяет их достаточно редко. Он добавил, что боеприпас берегут.
Удар с использованием ракет «Нептун» по Брянской области ВСУ произвели 10 апреля. Во время атаки была ранена местная жительница. Обломки ракет повредили жилые дома в селе Юрасово.