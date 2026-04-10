Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил, сколько ракет «Нептун» может быть в арсенале ВСУ

В ВСУ имеется один-два дивизиона дальнобойных ракет «Нептун». Такую оценку представил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя атаку Киева по Брянской области с использованием дозвуковых маловысотных противокорабельных крылатых ракет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Эксперт уточнил, что украинские ракеты «Нептун» и одноименный ракетный комплекс разработаны киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35.

«Я не думаю, что их большое количество. Я думаю, что это, скажем так, не беспилотники, которых у них действительно сейчас много. Потому что их производят в основном в Европе и производят сотнями», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Василий Дандыкин выразил уверенность, что Украина имеет небольшой запас ракет «Нептун», так как применяет их достаточно редко. Он добавил, что боеприпас берегут.

Удар с использованием ракет «Нептун» по Брянской области ВСУ произвели 10 апреля. Во время атаки была ранена местная жительница. Обломки ракет повредили жилые дома в селе Юрасово.