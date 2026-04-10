Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области

Отправка состоится в рамках взаимодействия Республики Крым и Запорожской области.
«Благодарю депутата Госсовета Республики Крым Алексея Николаевича Тихомирова, который оказал содействие в направлении дизель-генераторов в Запорожскую область, и всех, кто в этот период оказывает поддержку жителям нашего региона», — написал в Балицкий в своем канале в Мах.
Губернатор акцентировал внимание на том, что топливо на автозаправочных станциях есть, регион обеспечен необходимыми запасами топлива, которые могут покрыть потребности. Кроме того, организованы пункты по зарядке портативных зарядных устройств и телефонов.
10 апреля сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остались без электричества. Также Евгений Балицкий сообщал, что из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг.