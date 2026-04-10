Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

Отправка состоится в рамках взаимодействия Республики Крым и Запорожской области.

«Благодарю депутата Госсовета Республики Крым Алексея Николаевича Тихомирова, который оказал содействие в направлении дизель-генераторов в Запорожскую область, и всех, кто в этот период оказывает поддержку жителям нашего региона», — написал в Балицкий в своем канале в Мах.

Губернатор акцентировал внимание на том, что топливо на автозаправочных станциях есть, регион обеспечен необходимыми запасами топлива, которые могут покрыть потребности. Кроме того, организованы пункты по зарядке портативных зарядных устройств и телефонов.

10 апреля сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остались без электричества. Также Евгений Балицкий сообщал, что из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше