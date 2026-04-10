Казанцы не смогли спрятаться во время ночной ракетной тревоги

Многие казанцы впервые услышали не просто вой, а чёткую инструкцию: взять документы, еду, воду, выключить свет и газ и срочно спуститься в укрытие. Одни бросились к метро, другие — в подвалы, третьи — в панике звонили в УК. Но оказалось, что ключей от убежищ ни у кого нет, а подвалы залиты водой. Что это было, почему система оповещения заработала именно так и куда на самом деле нужно бежать — в материале «АиФ-Казань».
«Дочь перепугалась»: как казанцы встретили тревогу
Ночь с четверга на пятницу стала для татарстанцев проверкой на прочность. Сигнал «Ракетная опасность» объявляли дважды, и каждый раз после воя сирен следовало голосовое сообщение, которое не оставляло сомнений: это не учения. «Погасите свет, предупредите соседей, зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала “Отбой воздушной тревоги”», — инструктировал диктор. Для многих такой подробный сценарий стал полной неожиданностью — прежде режим ракетной опасности вводили не раз, но без столь детализированных указаний.
«В третьем часу ночи нас разбудил вой сирены. Я чуть сердце не выронила — паника жуткая. Кинулась в подъезд, а там подвал на замке, и ключа никто не даёт. Плюс внутри всё затоплено, по лодыжку воды, а на двери табличка “Укрытие”. Смех один», — написала жительница Советского района Камилла.
Азат, проживающий на улице Рихарда Зорге, поделился своей историей: «Мы с женой и детьми рванули в метро — думали, там спасение. А на входе нам сказали: “Нет команды — не пустим”. Пришлось стоять на улице. Сын в истерике, дочь трясётся. В половине двенадцатого вроде отбой дали, кое-как уложили их спать. А в два часа ночи — опять эта тревога. Сирены, домофоны, голос из динамиков. Дети до утра уже не заснули».
Жители массово жалуются, что ночная проверка систем оповещения обернулась настоящим кошмаром для семей с детьми.
«Слово “укрытие” звучит как фантастика»: главная проблема ночи
Главный ужас этой ночи — не сами сирены, а осознание того, что укрытий, по сути, нет. Жители массово жаловались, что подвалы закрыты, ключи неизвестно у кого, а таблички «Укрытие» висят на дверях, за которыми — мусор и вода. В мэрии Казани после ночных событий объяснили: уточнять по дубликатам ключей нужно в управляющей компании. Но ночью, когда тревога застала врасплох, дозвониться до УК было невозможно.
В Кремле признали, что в адрес руководства республики поступило «большое количество обращений» от жителей. Пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова пояснила, что в Татарстане налажена комплексная система оповещения: сирены, громкоговорители, домофоны, телевидение и СМС срабатывают одновременно. «Да, она вызывает временные неудобства и, возможно, даже тревогу. Однако именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности», — сказала она, призвав отнестись к мерам с пониманием.
Что делать, если ключей нет, а подвал закрыт: советы МЧС и мэрии
После ночной тревоги МЧС Татарстана опубликовало памятку. Сигнал «Внимание всем!» подаётся включением сирен, громкоговорителей, прерывистых гудков транспорта. Если вы его услышали, нужно дождаться речевой информации (по громкоговорителям, телевизору, радио) и действовать по инструкции. Но что делать, если ближайшее укрытие закрыто?
В мэрии Казани посоветовали: если ключа от подвала нет, а УК не отвечает, воспользуйтесь «правилом двух стен». Между вами и открытым пространством должно быть как минимум две капитальные стены. В квартире таким помещением чаще всего является ванная комната, коридор или кладовая. Также в качестве укрытий подходят станции метро и подземные переходы. Но, как показала ночь, сотрудники метро без специального распоряжения людей не пускали. Властям предстоит решить и этот вопрос.
Руководство республики призвало жителей заранее уточнить в своих УК адреса укрытий и наличие ключей. Потому что следующая тревога может нагрянуть в любую минуту. А пока — сохранять спокойствие и не паниковать. И помнить, что система оповещения работает. А вот готова ли к ней инфраструктура — большой вопрос.