«Не последнее восстание»: В России сделали предположение о причинах мятежа боевиков ВСУ в Харьковской области

Мятеж на учебном полигоне ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области может не стать последним таким восстанием, и ситуация будет только ухудшаться. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Корнилов.
Эксперт предположил, что причиной этого бунта среди боевиков ВСУ могла стать невыплата денежного довольствия или червивое мясо, которое дали на обед. Кроме того, поводом могло послужить и недовольство самим фактом насильственной мобилизации, добавил он.
По его словам, в ходе мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает.
«Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание», — подчеркнул Корнилов, отметив, что по правилам любого вооруженного конфликта Россия должна активным образом поддерживать подобные настроения и способствовать их распространению.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. При этом националисты из ВСУ жестоко расправились с восставшими.