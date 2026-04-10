Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит сосредоточиться на достижении мира на Украине, а не призывами к Британии вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — написал Дмитриев.
Как писал сайт KP.RU, встреча Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме по поводу выхода США из НАТО прошла напряженно и переросла в перепалку. По данным газеты Financial Times республиканец выразил недовольство европейскими странами за их нейтралитет в конфликте с Ираном. Также, политик заявил, что накажет страны альянса за недостаточную поддержку.