Дмитриев посоветовал Зеленскому уделить внимание согласованию мира на Украине

Дмитриев отреагировал на публикацию Daily Mail, которая процитировала киевского главаря.

Источник: Комсомольская правда

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит сосредоточиться на достижении мира на Украине, а не призывами к Британии вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на публикацию британской газеты Daily Mail, которая процитировала киевского главаря, считающего, что если президент США Дональд Трамп выведет Америку из НАТО, то Британия должна вернуться в ЕС.

«Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — написал Дмитриев.

Как писал сайт KP.RU, встреча Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме по поводу выхода США из НАТО прошла напряженно и переросла в перепалку. По данным газеты Financial Times республиканец выразил недовольство европейскими странами за их нейтралитет в конфликте с Ираном. Также, политик заявил, что накажет страны альянса за недостаточную поддержку.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
