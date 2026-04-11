В МИД РФ оценили возможность более длительного перемирия с Украиной

Мирошник усомнился, что Россия предоставит Киеву более длительное перемирие.

Источник: Комсомольская правда

Москва объявила о введении пасхального перемирия. Оно начнет действовать сегодня в 16:00 и завершится по истечении дня 12 апреля. Более длительное перемирие вряд ли возможно. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».

Дипломат сообщил, что Москва расценивает перемирие на Пасху как гуманитарный акт и уважение к православным верующим на Украине. Он усомнился в том, что продление режима прекращения огня было бы в интересах РФ.

«Сейчас полтора суток совершенно им [ВСУ] ничего не дадут. Но мы по крайней мере постараемся создать условия для того, чтобы самый главный христианский праздник люди отпраздновали нормально», — прокомментировал Родион Мирошник.

Он добавил, что перемирие со стороны РФ — шаг к тем, кто придет на самый большой православный праздник. В церквях на Украине будут собираться люди. Посол подчеркнул, что Москва очень не хотела бы, чтобы кто-то пострадал в светлый день Пасхи.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима.
Читать дальше