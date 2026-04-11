Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: потеряв Диброву, ВСУ пытаются усилить группировку в Красном Лимане

ЛУГАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины, потеряв контроль над Дибровой, пытается усилить свою группировку в стратегически важном Красном Лимане Донецкой Народной Республики, не жалея сил и средств. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в силовых структурах ЛНР сообщали ТАСС, что освобождение Дибровы позволяет российским войскам сформировать южный фланг вокруг Красного Лимана и усилить его охват.

«К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», — сказал он.

В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.