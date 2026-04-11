Марочко: потеряв Диброву, ВСУ пытаются усилить группировку в Красном Лимане

Ранее в силовых структурах ЛНР сообщали ТАСС, что освобождение Дибровы позволяет российским войскам сформировать южный фланг вокруг Красного Лимана и усилить его охват.
«К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», — сказал он.
В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.