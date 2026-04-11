Российские бойцы в зоне СВО получают куличи необычным способом: вот как их доставляют

В зоне СВО отметят светлый день Пасхи. Бойцам на передовых позициях к празднику доставляют куличи и крашеные яйца. Военные получают такие подарки с помощью БПЛА и роботов-курьеров. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости замкомандира 67-й дивизии группировки войск «Запад» с позывным «Язва».
Он назвал отправленные куличи и другие атрибуты праздника «душевным» подарком бойцам. По словам замкомандира полка по тылу с позывным «Обзор», подразделение делает максимум, чтобы военные на передовых позициях почувствовали домашнее тепло.
«Все это выпекается, складывается вместе в такие пакеты и доставляется бойцам уже на линию боевого соприкосновения», — пояснил он.
