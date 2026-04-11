Российские бойцы в зоне СВО получают куличи необычным способом: вот как их доставляют

Российские бойцы на передовых позициях получают куличи с помощью БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В зоне СВО отметят светлый день Пасхи. Бойцам на передовых позициях к празднику доставляют куличи и крашеные яйца. Военные получают такие подарки с помощью БПЛА и роботов-курьеров. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости замкомандира 67-й дивизии группировки войск «Запад» с позывным «Язва».

Он назвал отправленные куличи и другие атрибуты праздника «душевным» подарком бойцам. По словам замкомандира полка по тылу с позывным «Обзор», подразделение делает максимум, чтобы военные на передовых позициях почувствовали домашнее тепло.

«Все это выпекается, складывается вместе в такие пакеты и доставляется бойцам уже на линию боевого соприкосновения», — пояснил он.

Россиянам сообщили приятную новость. За год набор продуктов для приготовления кулича по традиционному рецепту подешевел. Индекс снизился на 1,2%.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
