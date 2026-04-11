Марочко: ВС РФ наступают у Амбарного сразу на нескольких участках

«Говоря о населенном пункте Амбарное: наши военнослужащие, прежде всего, сейчас развивают успех по флангам украинских боевиков и продвигаются планомерно к населенному пункту Хатнее и населенному пункту Григоровка», — сказал он.
Военный эксперт добавил: у бойцов РФ также есть успехи севернее Амбарного — в районе Чугуновки российским силам удалось расширить зону контроля и подготовить плацдармы для наступления.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы ВС РФ частично выдавили украинских военных с восточных окраин Амбарного, ВСУ пытаются удержать населенный пункт. По его словам, украинские военнослужащие оставили часть позиций у Амбарного, не выдержав давления армии РФ.