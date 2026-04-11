Средства ПВО уничтожили 99 беспилотников над территорией России за ночь

«В период с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из поста в мессенджере MAX.
Уточняется, что дроны были ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями, а также над Черным и Азовским морями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день сообщил об уничтожении силами ПВО более 10 украинских БПЛА над регионом. Уточнялось, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.