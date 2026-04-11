Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО уничтожили 99 беспилотников над территорией России за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за минувшую ночь. Об этом 11 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: Известия

«В период с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из поста в мессенджере MAX.

Уточняется, что дроны были ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями, а также над Черным и Азовским морями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день сообщил об уничтожении силами ПВО более 10 украинских БПЛА над регионом. Уточнялось, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше