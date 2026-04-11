ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 10 апреля до 07.00 11 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении ведомства.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
