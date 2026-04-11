99 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами

«В период с 20.00 10 апреля до 7.00 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.
В ночь на пятницу ночь российская ПВО перехватила и уничтожила над регионами России 151 украинский беспилотник. В течение дня над Крымом и Курской областью было уничтожено еще уничтожены четыре БПЛА.
ВСУ атаковали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области. Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.