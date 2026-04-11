99 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 99 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Крым, Кубань и другие регионы. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20.00 10 апреля до 7.00 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.

В ночь на пятницу ночь российская ПВО перехватила и уничтожила над регионами России 151 украинский беспилотник. В течение дня над Крымом и Курской областью было уничтожено еще уничтожены четыре БПЛА.

ВСУ атаковали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области. Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше