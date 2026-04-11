Силы ПВО за ночь сбили 99 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили украинские дроны над Азовским и Черным морями.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20:00 мск 10 апреля до 07:00 мск 11 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Также беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями.

Напомним, в Волгоградской области пять жилых домов получили повреждения в результате падения обломков беспилотника. ВСУ также пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

Как сообщал KP.RU, в Белгородской области два мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что дрон нанес удар по грузовому автомобилю в районе села Вознесеновка. Оба мужчины скончались на месте.

