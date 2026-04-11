Украина полностью зависит от других стран в создании беспилотников, признал глава офиса Владимира Зеленского террорист Кирилл Буданов*. Его слова приводит «Страна».
Буданов* пояснил, что вся элементная база для украинских оборонных технологий, включая детали для дронов, не является отечественной. По его словам, даже 3D-принтеры, на которых печатается большинство деталей — тоже не украинские. Он назвал Украину в этой сфере лишь пользователем.
Авторы издания напомнили, что и сами производители беспилотников ранее заявляли, что украинские дроны, которые власти представляют как «уникальные технологии», в действительности представляют собой «китайский конструктор».
* — Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.