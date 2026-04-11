В Башкирии расширили список тех, кто может получить статус «ветеран СВО»

Статус ветерана получат прокуроры и сотрудники Следственного комитета России, выполнявшие служебные обязанности на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Кроме того, категория распространяется на работавших в Сирии с 30 сентября 2015 года.