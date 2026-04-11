В Башкирии расширили список тех, кто может получить статус «ветеран СВО»

В число ветеранов включат также следователей и прокуроров, которые принимали участие в спецоперации.

Источник: Телеграм-канал "Башкирский батальон""

В Башкирии расширили список тех, кто может получить статус «ветеран СВО». Депутаты Госсобрания республики внесли поправки в закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», документ подписал глава региона Радий Хабиров.

Статус ветерана получат прокуроры и сотрудники Следственного комитета России, выполнявшие служебные обязанности на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Кроме того, категория распространяется на работавших в Сирии с 30 сентября 2015 года.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше