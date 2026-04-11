Силы ПВО России за сутки сбили 259 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 12 украинских авиабомб и 259 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 387 беспилотных летательных аппаратов, 655 зенитных ракетных комплексов, 28 822 танка и других боевых бронированных машин, 1 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 393 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 128 единиц специальной военной автомобильной техники.