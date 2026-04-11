Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО России за сутки сбили 259 БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили 12 украинских авиабомб.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 12 украинских авиабомб и 259 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 387 беспилотных летательных аппаратов, 655 зенитных ракетных комплексов, 28 822 танка и других боевых бронированных машин, 1 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 393 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 128 единиц специальной военной автомобильной техники.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
