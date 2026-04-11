ВС РФ атаковали объекты промышленности и энергетической инфраструктуры Украины

В ведомстве уточнили, что авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили склады с безэкипажными катерами и беспилотниками дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 152 районам.
Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошедший период сбили 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников самолетного типа.
В Минобороны РФ накануне сообщили, что Российская армия за неделю нанесла пять групповых ударов по военным целям на Украине. Кроме того, были ликвидированы места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
