Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ атаковали объекты промышленности и энергетической инфраструктуры Украины

Армия России нанесла удары по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Олег Елков/ТАСС

В ведомстве уточнили, что авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили склады с безэкипажными катерами и беспилотниками дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 152 районам.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошедший период сбили 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны РФ накануне сообщили, что Российская армия за неделю нанесла пять групповых ударов по военным целям на Украине. Кроме того, были ликвидированы места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

