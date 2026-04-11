На Кубани жителей нескольких домов эвакуировали из-за фрагментов БПЛА

«В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения фрагментов БПЛА с боевой частью. Пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе МАХ.
В ведомстве уточнили, что для эвакуированных жителей в местном Доме культуры открыли пункт временного размещения.
Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц, обломки повредили забор частного дома, добавляет оперштаб региона. Для проведения необходимых работ на месте находятся оперативные и специальные службы.
Накануне ночью МЧС РФ сообщало об угрозе беспилотной и ракетной опасности в Краснодарском крае. Режим беспилотной опасности отменили в 06.03 мск.