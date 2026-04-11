На Кубани жителей нескольких домов эвакуировали из-за фрагментов БПЛА

КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. Жителей нескольких домов эвакуировали на Кубани из-за обнаружения фрагмента БПЛА с боевой частью, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения фрагментов БПЛА с боевой частью. Пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе МАХ.

В ведомстве уточнили, что для эвакуированных жителей в местном Доме культуры открыли пункт временного размещения.

Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц, обломки повредили забор частного дома, добавляет оперштаб региона. Для проведения необходимых работ на месте находятся оперативные и специальные службы.

Накануне ночью МЧС РФ сообщало об угрозе беспилотной и ракетной опасности в Краснодарском крае. Режим беспилотной опасности отменили в 06.03 мск.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше