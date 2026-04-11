МО: Россия вернула из плена Украины в рамках обмена с Киевом 175 военных

Из украинского плена в рамках обмена вернулись 175 российских военнослужащих, Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Накануне источник RT передавал, что следующий обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на 11 апреля.

9 апреля Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военных ВСУ и в обмен получила от Киева 41 павшего российского военнослужащего.

6 марта Россия и Украина провели обмен пленными в формате «300 на 300», а 5 марта Москва и Киев обменялись военнопленными в формате «200 на 200».