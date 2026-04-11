Всех жителей Курской области вернули из украинского плена

РФ вернула семь жителей Курской области, удерживаемых на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Из украинского плена вернули семь жителей Курской области, сообщило Минобороны.

«Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой», — заявили в ведомстве.

Как отмечала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, они стали последними заложниками, взятыми боевиками ВСУ в российском регионе.

Москва также вернула с подконтрольной Киеву территории 175 военных в обмен на такое же число украинцев. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

В четверг Россия передала Украине тысячу тел военных в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17−18 февраля.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
