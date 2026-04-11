Москалькова благодарна Лукашенко за обмены на белорусской территории

Об этом омбудсмен заявила журналистам в субботу во время нового обмена военнопленными в рамках пасхального перемирия, Россия и Украина провели обмен в формате 175 на 175, также домой вернулись семеро жителей Курской области.
«Трудно найти слова, чтобы выразить огромную благодарность и президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, и тем людям, которые с нами вместе встречают и военно-пленных, и гражданских», — сказала Москалькова.
По ее словам, атмосфера, которая создана на белорусской территории вблизи украинской границы, где происходит процедура обмена, дает возможность договориться с украинской стороной, а также оказать необходимую помощь людям после того, как они перешли границу.
«Людям нужна и скорая помощь, и лекарственные средства. Кто-то сразу же хотел бы связаться со своими родными людьми», — отметила Москалькова.