Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Иркутской области

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), в настоящее время военнослужащие находятся в Республике Беларусь, там они получают медицинскую и психологическую помощь. Позже бойцы прибудут в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в подконтрольных Минобороны РФ медучреждениях.
В Минобороны России уточнили, что в процессе передачи посредниками были ОАЭ.
Напомним, в 2025 году число жителей Приангарья, освобождённых из украинского плена, превысило суммарные показатели за все предыдущие годы СВО. За минувший год домой вернулись 44 военнослужащих из Иркутской области, тогда как с 2022 года — всего 61 человек. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в регионе Светланы Семеновой.