Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Иркутской области

IrkutskMedia, 11 апреля. Двое жителей Приангарья вернулись из украинского плена в составе большой группы из 175 российских военнослужащих. Оба бойца из Иркутска.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), в настоящее время военнослужащие находятся в Республике Беларусь, там они получают медицинскую и психологическую помощь. Позже бойцы прибудут в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в подконтрольных Минобороны РФ медучреждениях.

В Минобороны России уточнили, что в процессе передачи посредниками были ОАЭ.

Напомним, в 2025 году число жителей Приангарья, освобождённых из украинского плена, превысило суммарные показатели за все предыдущие годы СВО. За минувший год домой вернулись 44 военнослужащих из Иркутской области, тогда как с 2022 года — всего 61 человек. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в регионе Светланы Семеновой.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
