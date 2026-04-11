Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Иркутской области

Напомним, в 2025 году число жителей Приангарья, освобождённых из украинского плена, превысило суммарные показатели за все предыдущие годы СВО. За минувший год домой вернулись 44 военнослужащих из Иркутской области, тогда как с 2022 года — всего 61 человек. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в регионе Светланы Семеновой.