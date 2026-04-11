Двое свердловчан вернулись из украинского плена

Двое военнослужащих из Свердловской области возвращены из плена сегодня во время обмена, прошедшего по формуле 175 на 175. Об этом ЕАН сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Источник: Пресс-служба Минобороны России

По ее словам, один из вернувшихся — житель Екатеринбурга, второй — родом из Серова. Сейчас они оба находятся в Белоруссии вместе с другими вернувшимися военнослужащими.

«Вернулся из плена наш земляк из Железнодорожного района. За него просила жена, после сообщения о том, что он пропал без вести, она увидела на одном из видео мужа и уже не сомневалась: он жив, его надо спасать», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

В процессе обмена с Украины также вернулись семь жителей Курской области. На погранпункте их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, это последняя группа жителей региона, которых удерживали на Украине после оккупации Курской области.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше