Двое свердловчан вернулись из украинского плена

По ее словам, один из вернувшихся — житель Екатеринбурга, второй — родом из Серова. Сейчас они оба находятся в Белоруссии вместе с другими вернувшимися военнослужащими.
«Вернулся из плена наш земляк из Железнодорожного района. За него просила жена, после сообщения о том, что он пропал без вести, она увидела на одном из видео мужа и уже не сомневалась: он жив, его надо спасать», — рассказала Татьяна Мерзлякова.
В процессе обмена с Украины также вернулись семь жителей Курской области. На погранпункте их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, это последняя группа жителей региона, которых удерживали на Украине после оккупации Курской области.