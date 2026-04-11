Мединский: РФ и Украина провели очень сложный обмен пленными

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Обмен пленными, состоявшийся между Россией и Украиной накануне празднования Пасхи, согласовывался долго и тяжело, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Источник: Sputnik.by

«Очень сложный обмен пленными», — написал Мединский в своем Telegram.

Он отметил, что российским Министерством обороны, ФСБ и лично омбудсменом Татьяной Москальковой была проделана огромная работа.

Ранее стало известно, что Россия и Украина в рамках пасхального перемирия провели обмен пленными в формате 175 на 175, он проводился на белорусской территории вблизи украинской границы, за обменом в числе журналистов наблюдал и корреспондент Sputnik.

Также в результате обмена домой вернулись последние семеро из 165 жителей Курской области, которых насильно удерживали на украинской территории. До состоявшегося обмена в офисе российского омбудсмена отметили, что курян приходилось буквально «выцарапывать из плена по одному».

«Светлый праздник наши встретят на родной земле», — подытожил Мединский.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше