Мединский: РФ и Украина провели очень сложный обмен пленными

«Очень сложный обмен пленными», — написал Мединский в своем Telegram.
Он отметил, что российским Министерством обороны, ФСБ и лично омбудсменом Татьяной Москальковой была проделана огромная работа.
Ранее стало известно, что Россия и Украина в рамках пасхального перемирия провели обмен пленными в формате 175 на 175, он проводился на белорусской территории вблизи украинской границы, за обменом в числе журналистов наблюдал и корреспондент Sputnik.
Также в результате обмена домой вернулись последние семеро из 165 жителей Курской области, которых насильно удерживали на украинской территории. До состоявшегося обмена в офисе российского омбудсмена отметили, что курян приходилось буквально «выцарапывать из плена по одному».
«Светлый праздник наши встретят на родной земле», — подытожил Мединский.