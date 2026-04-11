Москалькова: переговоры с украинской стороной прошли конструктивно

Переговоры прошли после обмена пленными по формуле 175 на 175, кроме этого были возвращены еще семь жителей Курской области, находившихся в украинском плену.
«Переговоры прошли очень конструктивно, с большим пониманием. Мы проговорили вопросы воссоединения семей, поиска без вести пропавших, прошлый обмен», — сообщила Москалькова журналистам, отвечая на вопрос Sputnik.
По ее словам, переговоры будут продолжаться по теме возвращения российских граждан с украинской территории.
«Там много священников, журналистов, правозащитников, просто обычных людей, у которых есть свое убеждение о том, что у крымчан, у донецких, луганских людей было свое право своего выбора», — сказала Москалькова.
Она также рассказала о ситуации, когда по обмену военнопленными вернулся человек, который числился погибшим.
«Ко мне обратилась жена этого военнопленного. Она получила похоронку, но не верила. И просила нас искать. Мы искали и нашли его. И он вернулся домой. Он продолжает воевать на стороне России, за правду, за наше государство», — сказала Москалькова.