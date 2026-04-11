Москалькова: переговоры с украинской стороной прошли конструктивно

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести обсудили уполномоченный по правом человека РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.

Источник: Sputnik.by

Переговоры прошли после обмена пленными по формуле 175 на 175, кроме этого были возвращены еще семь жителей Курской области, находившихся в украинском плену.

«Переговоры прошли очень конструктивно, с большим пониманием. Мы проговорили вопросы воссоединения семей, поиска без вести пропавших, прошлый обмен», — сообщила Москалькова журналистам, отвечая на вопрос Sputnik.

По ее словам, переговоры будут продолжаться по теме возвращения российских граждан с украинской территории.

«Там много священников, журналистов, правозащитников, просто обычных людей, у которых есть свое убеждение о том, что у крымчан, у донецких, луганских людей было свое право своего выбора», — сказала Москалькова.

Она также рассказала о ситуации, когда по обмену военнопленными вернулся человек, который числился погибшим.

«Ко мне обратилась жена этого военнопленного. Она получила похоронку, но не верила. И просила нас искать. Мы искали и нашли его. И он вернулся домой. Он продолжает воевать на стороне России, за правду, за наше государство», — сказала Москалькова.

Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше