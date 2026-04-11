На Кубани появление нового нефтяного пятна в море связали с атакой ВСУ

В акватории Чёрного моря в 11 километрах от побережья Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов. Его заметил капитан одного из проходивших судов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 11 апреля.
По данным властей, ветер перемещает мазутное пятно со стороны открытого моря в сторону береговой линии Анапа-Витязево. На месте уже проведена обработка биосорбентом, дополнительно установлены боновые заграждения.
Специалисты склоняются к версии, что разлив мог стать следствием недавних ударов беспилотников. В оперштабе уточнили, что повреждения гражданских судов в море привели к вытеканию небольшого объёма лёгких фракций топлива.
«…они образовали радужную плёнку, в ней во время шторма и вымазались птицы», — пояснили в штабе.
За минувшие двое суток на пляжах Анапы обнаружили около полусотни птиц, испачканных нефтепродуктами. При этом, по данным ООО «Курорты Анапы», шторм в последнее время выбрасывал на берег преимущественно древесный мусор. Новых выбросов мазута при этом зафиксировано не было, подчеркнули в оперштабе.