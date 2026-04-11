ВСУ ударили по Новой Каховке, нарушив пасхальное перемирие

Пострадал один человек.

Источник: РИА "Новости"

ГЕНИЧЕСК, 11 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, нарушив пасхальное перемирие, ударили БПЛА по Новой Каховке Херсонской области, в результате чего ранен мирный житель, поврежден жилой дом. Об этом сообщил врио главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — написал он в мессенджере Мах.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие началось в 16:00 мск 11 апреля, оно продлится до наступления 13 апреля.

