ВСУ нарушили перемирие, нанеся удар по Курской области

Хинштейн: украинский БПЛА атаковал заправку в курском Льгове, пострадали трое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Курской области во время пасхального перемирия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов», — написал он в МАХ.

Пострадали также мать ребенка и мужчина, их госпитализировали.

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу сегодня в 16:00 и будет действовать до конца завтрашнего дня. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.

В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше