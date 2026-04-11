ВСУ нарушили перемирие, нанеся удар по Курской области

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Курской области во время пасхального перемирия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов», — написал он в МАХ.
Пострадали также мать ребенка и мужчина, их госпитализировали.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу сегодня в 16:00 и будет действовать до конца завтрашнего дня. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.