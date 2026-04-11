ТАСС: ВСУ атаковали Донецк БПЛА

ДОНЕЦК, 11 апреля. /ТАСС/. Силы ПВО отработали в Донецке во время пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ТАСС.
В небе было видно работу сил ПВО, что сопровождалось звуком взрыва. В оперативных службах уточнили ТАСС, что ВСУ атаковали Донецк БПЛА.
Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам ВС РФ были даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен на временное перемирие.
