ТАСС: украинские заключенные участвуют в штурмах под Великим Бурлуком

Ранее в силовых структурах сообщали, что Украина обманула около 11 тыс. осужденных, вступивших в ВСУ: государство так и не предоставило им обещанные права, в частности, ни с одного осужденного через год службы не сняли административный надзор. После ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Осужденный может быть только штурмовиком.