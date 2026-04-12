Самарский военнослужащий освобожден из украинского плена накануне Пасхи

В субботу, 11 апреля 2026 года, 175 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. В их числе — житель Самарской области. Ранее его родственники обращались к уполномоченному по правам человека в регионе Елене Лапушкиной с просьбой помочь в возвращении бойца.