Самарский военнослужащий освобожден из украинского плена накануне Пасхи

В субботу, 11 апреля 2026 года, 175 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. В их числе — житель Самарской области. Ранее его родственники обращались к уполномоченному по правам человека в регионе Елене Лапушкиной с просьбой помочь в возвращении бойца.
«Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — рассказала Елена Лапушкина.
В Минобороны поделились кадрами возвращения бойцов. Они благодарят за помощь и признаются, что испытывают невероятную теплоту в душе. Далее военных ждет лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны.