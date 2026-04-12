Завершено разминирование боевой части БПЛА, обнаруженного в поселке Кубани

Специалисты завершили разминирование боевой части БПЛА, обнаруженного на одной из улиц хутора Трудобеликовского Красноармейского района, об этом вечером 11 апреля сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Жители вернулись в свои дома. Для них в течение дня в местном Доме культуры работал пункт временного размещения.
