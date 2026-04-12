Из украинского плена вернулись два военнослужащих из Иркутска

Двое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. Оба — жители областного центра. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, передает ИА «ТК Город».

Источник: Кадр из видео Минобороны РФ

11 апреля между Россией и Украиной произошел обмен пленными. Домой вернулись 175 российских военных, столько же пленных военнослужащих ВСУ было передано украинской стороне. Среди вернувшихся в Россию пленных оказалось двое иркутян.

Не устану говорить спасибо людям, которые делают всё, чтобы наши бойцы вернулись домой. Это спецслужбы России, коллеги из Минобороны России, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Николаевна Семёнова и все, кто трудится ради наших парней, — рассказал Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что в прошлом году из украинского плена вернулись 44 военнослужащих из Иркутской области. За годы СВО — 61 житель Приангарья.