Минобороны РФ: Украина менее чем за сутки 1971 раз нарушила перемирие

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают открыто нарушать режим перемирия с РФ. В течение последних 16 часов зафиксирован 1971 соответствующий случай. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, фиксация велась в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. То есть, 16 часов. И за такой промежуток времени боевики Вооруженных сил Украины нарушили режим перемирия почти две тысячи раз.
В свою очередь, российские подразделения продолжают придерживаться приказа. Так, в соответствии с указом президента РФ все группировки войск ВС РФ строго соблюдают режим перемирия. Он был установлен еще 11 апреля в 16:00 по московскому времени.