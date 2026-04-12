Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: Украина менее чем за сутки 1971 раз нарушила перемирие

Подразделения ВС РФ продолжают строго соблюдать режим перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают открыто нарушать режим перемирия с РФ. В течение последних 16 часов зафиксирован 1971 соответствующий случай. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, фиксация велась в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. То есть, 16 часов. И за такой промежуток времени боевики Вооруженных сил Украины нарушили режим перемирия почти две тысячи раз.

В свою очередь, российские подразделения продолжают придерживаться приказа. Так, в соответствии с указом президента РФ все группировки войск ВС РФ строго соблюдают режим перемирия. Он был установлен еще 11 апреля в 16:00 по московскому времени.