МО: все группировки войск РФ в зоне СВО строго соблюдают режим прекращения огня

Все группировки российских войск в зоне СВО с 16:00 мск 11 апреля строго соблюдают режим прекращения огня в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
При этом в ведомстве подчеркнули, что со стороны ВСУ зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля.
Напомним, глава государства объявил пасхальное перемирие в зоне конфликта на Украине. Оно вступило в силу 11 апреля в 16:00 и продлится до конца 12 апреля 2026 года.