Житель Новосибирской области спасен из украинского плена

11 апреля из украинского плена был возвращен житель Куйбышевского района Новосибирской области. Об этом сообщает Уполномоченная по правам человека в регионе Елена Зерняева.
В общей сложности, с начала года из плена были вызволены шесть жителей Новосибирской области. Эта работа находится на личном контроле Губернатора области Андрея Александровича Травникова.
Как сообщила Зерняева, 11 апреля было возвращено домой 175 человек. За спасение военнослужащих она поблагодарила Владимира Путина, Минобороны РФ и спецслужбы.