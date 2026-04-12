ВСУ атаковали Херсонскую область, вновь нарушив пасхальное перемирие

Киевский режим нанес удары по зданию администрации и жилому дому.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные во время действия пасхального перемирия нанесли удары по зданию сельской администрации в Старой Збурьевке и частному дому в Железном Порту Херсонской области. Строения получили повреждения, но обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевский режим нарушил пасхальное перемирие. Сегодня в 4 часа утра враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа», — написал Сальдо.

Он добавил, что до вступления перемирия в силу в субботу, 11 апреля, в результате агрессии ВСУ в регионе пострадали шесть мирных жителей. В Великих Копанях при детонации мины ранена женщина, в Раденске при подрыве автомобиля на мине пострадали мужчина и женщина. В селе Любимовка и Новой Каховке также есть раненые, всех госпитализировали.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Украина нарушила его спустя всего час, атаковав Новую Каховку с помощью беспилотников. Тогда повредили три автомобиля и дом, ранили одного человека. Войскам РФ поручили быть готовыми пресекать провокации.