Сальдо заявил об атаках ВСУ на Херсонскую область во время перемирия

В 16:00 мск 11 апреля началось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится до конца 12 апреля. Украинская сторона обещала его соблюдать.
До начала пасхального перемирия при атаках ВСУ пострадали шесть жителей, написал Сальдо в Telegram-канале. Раненые — жители Новой Каховки, а также сел Великие Копани, Любимовка и Раденск, уточнил губернатор.
Об атаке ВСУ при помощи БПЛА также заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки, написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России обвинило Украину в нарушении пасхального перемирия. Российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, добавили в ведомстве.