Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо заявил об атаках ВСУ на Херсонскую область во время перемирия

Утром 12 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, здания повреждены, жертв нет.

Источник: РИА "Новости"

В 16:00 мск 11 апреля началось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится до конца 12 апреля. Украинская сторона обещала его соблюдать.

До начала пасхального перемирия при атаках ВСУ пострадали шесть жителей, написал Сальдо в Telegram-канале. Раненые — жители Новой Каховки, а также сел Великие Копани, Любимовка и Раденск, уточнил губернатор.

Об атаке ВСУ при помощи БПЛА также заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки, написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее Минобороны России обвинило Украину в нарушении пасхального перемирия. Российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, добавили в ведомстве.

