Срок пасхального перемирия истек

Срок действия пасхального перемирия закончился. Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, действовало с 16:00 мск 11 апреля до полуночи 12 апреля. На этот период глава государства поручил российским войскам приостановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми к возможной провокации со стороны противника.
Как сообщали в Минобороны утром 12 апреля, ВСУ нарушили режим прекращения огня 1971 раз. По данным ведомства, в ночь на 12 апреля украинские силы трижды атаковали позиции российских войск в Днепропетровской области и пытались выдвинуться к ним в Сумской области и в районе села Каленики в ДНР — все атаки и попытки были отражены.
По данным ведомства, с начала пасхального перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничье и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов.
После начала перемирия власти приграничных регионов сообщали о пострадавших от атак беспилотников: трое человек — в Курской области (включая годовалого ребенка), двое — в Белгородской области (мужчина — в Шебекино, женщина — в Грайвороне). Еще один человек был ранен при атаке дронов в Новой Каховке Херсонской области.
Группировки российских войск, в свою очередь, строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, говорится в сводке Минобороны.
Киев ранее поддержал временное прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский отметил готовность к «зеркальным шагам» и добавил, что «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи». Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов, в свою очередь, выражал мнение, что пасхальное перемирие в этом году, по аналогии с предыдущим, продлеваться не будет.
В 2025 году Россия объявила пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля (православная Пасха в прошлом году отмечалась 20 апреля).