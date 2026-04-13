Срок пасхального перемирия истек

Пасхальное перемирие объявлялось с 16:00 11 апреля до полуночи 12 апреля. По данным Минобороны, украинская сторона нарушила режим прекращения огня около 2 тыс. раз.

Источник: РИА "Новости"

Срок действия пасхального перемирия закончился. Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, действовало с 16:00 мск 11 апреля до полуночи 12 апреля. На этот период глава государства поручил российским войскам приостановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми к возможной провокации со стороны противника.

Как сообщали в Минобороны утром 12 апреля, ВСУ нарушили режим прекращения огня 1971 раз. По данным ведомства, в ночь на 12 апреля украинские силы трижды атаковали позиции российских войск в Днепропетровской области и пытались выдвинуться к ним в Сумской области и в районе села Каленики в ДНР — все атаки и попытки были отражены.

По данным ведомства, с начала пасхального перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничье и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов.

После начала перемирия власти приграничных регионов сообщали о пострадавших от атак беспилотников: трое человек — в Курской области (включая годовалого ребенка), двое — в Белгородской области (мужчина — в Шебекино, женщина — в Грайвороне). Еще один человек был ранен при атаке дронов в Новой Каховке Херсонской области.

Группировки российских войск, в свою очередь, строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, говорится в сводке Минобороны.

Киев ранее поддержал временное прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский отметил готовность к «зеркальным шагам» и добавил, что «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи». Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов, в свою очередь, выражал мнение, что пасхальное перемирие в этом году, по аналогии с предыдущим, продлеваться не будет.

В 2025 году Россия объявила пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля (православная Пасха в прошлом году отмечалась 20 апреля).

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше