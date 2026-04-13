Завершилось пасхальное перемирие, объявленное Путиным

Украина более 1,9 тысячи раз нарушила пасхальное перемирие.

Источник: Комсомольская правда

Завершилось пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Режим прекращения огня действовал с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.

Путин поручил российским военным приостановить боевые действия на всех направлениях, сохраняя готовность к отражению возможных провокаций.

По данным Минобороны РФ, за время перемирия украинская сторона более 1,9 тысячи раз нарушила его условия. В частности, ночью были предприняты три атаки в районе Покровского.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы России строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше