Завершилось пасхальное перемирие, объявленное Путиным

Завершилось пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Режим прекращения огня действовал с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
Путин поручил российским военным приостановить боевые действия на всех направлениях, сохраняя готовность к отражению возможных провокаций.
По данным Минобороны РФ, за время перемирия украинская сторона более 1,9 тысячи раз нарушила его условия. В частности, ночью были предприняты три атаки в районе Покровского.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы России строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.
